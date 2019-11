LIVE | Benevento - Empoli 1-0, gol di Tuia Seguite con noi il big match dell'undicesima giornata

15' GOOOOL DEL BENEVENTOOOO! Calcio d'angolo di Kragl per la testa di Tuia che insacca senza alcuna pietà alle spalle di Brignoli

10' Errato appoggio di Caldirola che permette a Dezi di andare alla conclusione dal limite, Montipò para in due tempi

5' Fase di studio da parte delle due squadre

21:02 Comincia la partita. Benevento con completo giallorosso attacca da Curva Nord verso Curva sud

21:00 Le squadre entrano in campo

Siamo al Vigorito per assistere al big match tra Benevento ed Empoli, valevole per l'undicesima giornata del campionato di serie B. Per la Strega una vittoria sarebbe importantissima, considerato che potrebbe allungare sulla seconda in classifica Perugia con un margine di cinque punti. Non sarà facile, perché di fronte avrà l'Empoli dell'ex Bucchi che sulla carta è considerata tra le favorite alla promozione in serie A insieme ai sanniti. Inzaghi conferma il 4-4-2 con diverse modifiche rispetto al match di mercoledì scorso con la Cremonese: torna Maggio tra i titolari, così come Schiattarella e Sau. Ecco le formazioni che scenderanno in campo:

BENEVENTO (4-4-2): Montipò; Maggio, Tuia, Caldirola, Letizia; Tello, Schiattarella, Viola, Kragl; Sau, Coda. A disp.: Manfredini, Gori, Rillo, Del Pinto, Pastina, Improta, Gyamfi, Insigne, Di Serio, Hetemaj, Antei, Vokic. All.: Inzaghi

EMPOLI (4-3-2-1): Brignoli; Gazzola, Maietta, Romagnoli, Balkovec; Frattesi, Stulac, Bandinelli; Dezi, Laribi; Mancuso. A disp.: Perucchini, Provedel, Nikolaou, Veseli, Bajrami, Antonelli, Fantacci, Piscopo, Merola, Ricci, Pirello. All.: Bucchi