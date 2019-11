Inzaghi: "Gara senza storia, questa è la mentalità giusta" Il tecnico: "Potevamo chiuderla prima, con i ragazzi siamo sulla stessa lunghezza d'onda"

Vittoria del Benevento sull'Empoli, un risultato che permette ai giallorossi di consolidarsi al primo posto in classifica. Ecco il commento del dopo gara del tecnico Inzaghi:

"Abbiamo sofferto poco, ma dovevamo chiuderla. La squadra non mi meraviglia più: è questa la mentalità giusta. Meritavamo di fare il 3-0 al 60' e non preoccuparci, anche se siamo stati sempre in totale controllo. Ho cercato di tenere alta l'attenzione perché una palla sporca poteva riaprire una gara che non ha avuto storia. La strada è ancora lunga. Siamo felici. Cerco sempre di fare ciò che interessa alla mia squadra, non ho bisogno di vendere il mio prodotto. Potevo mettere chiunque perché la partita la vincevamo ugualmente. Armenteros? Era un po' affaticato e abbiamo preferito non rischiare, anche perché lì davanti non siamo in tantissimi. Ho Insigne e Sau che possono fare quel ruolo e hanno risposto entrambi in maniera positiva".

ASSETTO - "Ci sta dando tanto in questo momento. L'attenzione va tenuta alta, la partita di Pescara deve essere ben chiara nella nostra testa perché se molliamo un po' diventiamo una squadra normale. Annichilire squadre molto forti come Cremonese ed Empoli vuol dire tanto".

JUVE STABIA - "Non possiamo permetterci di prendere sottogamba nessuno. Contro la capolista chiunque vorrà triplicare le forze, poi dovremo abituarci al sintetico: non sarà facile. Lavoriamo sodo questi giorni, poi staccheremo un po' la spina".

SCHIATTARELLA - "Si è allenato bene in questi giorni, poi Hetemaj non era al massimo. Entrambi hanno risposto alla grande, lasciare certi calciatori in panchina non è mai facile ma devo fare delle scelte. Siamo sintonizzati tutti sulla stessa lunghezza d'onda".

COMPATTEZZA - "Mi piace che siamo squadra, che diamo la sensazione di non soffrire nessuno. E' vero, se fai il 3-0 l'avremmo chiusa ma i ragazzi si impegnano e danno tutto".

CONCENTRAZIONE - "Dopo la Cremonese mi preoccupava un po' questa sfida perché poteva esserci un rilassamento. I ragazzi sono stati bravi a tenere la concentrazione giusta, sin dalla prima palla si è capito che la gara poteva andare in questo modo".