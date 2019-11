Benevento, Tuia: "Il gol? Un premio dopo tanta sofferenza" Il centrale difensivo: "A Castellammare sarà una gara insidiosa"

E' stato l'autore del gol che ha sbloccato il match, il primo da quando veste la maglia giallorossa. Alessandro Tuia ha commentato così il successo rimediato questa sera sull'Empoli:

"Dopo tanta sofferenza sono riuscito a coronare questo bel momento con il gol. I miei compagni sono felici per me, non poteva andare meglio. La fase difensiva? Ci siamo sacrificati tutti nel modo giusto, portando a casa la partita contro un Empoli che sulla carta è sempre una formazione molto insidiosa. Con la difesa a tre non ci abbiamo lavorato molto, ma non è la prima volta che la usiamo in carriera, quindi con i movimenti giusti riesci a capire il compagno anche con un semplice sguardo".

JUVE STABIA - "E' una gara insidiosa, anche perché c'è un fondo sintetico. Dobbiamo affrontarla con l'atteggiamento giusto perché se siamo questi, possiamo mettere in difficoltà chiunque".