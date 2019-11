Caldirola: "Gruppo unito, ora pensiamo alla Juve Stabia" Il centrale difensivo del Benevento: "Se siamo al primo posto un motivo c'è"

Altra grande prestazione per Luca Caldirola che dopo il triplice fischio di Benevento - Empoli ha commentato ai microfoni di Ottochannel il successo dei giallorossi:

"Dopo Pescara dovevamo dimostrare che si è rivelato solo un incidente di percorso. Ci siamo riusciti con Cremonese ed Empoli grazie a due ottime prestazioni contro compagini che lottano per la serie A. Il gruppo è unito e se siamo al comando un motivo c'è. La difesa è forte, abbiamo quattro centrali di ottimo livello. Stiamo dimostrando che siamo veramente compatti, mi riferisco a tutta la squadra perché anche i mediani e gli attaccanti ci aiutano in fase di ripiegamento. Dicono che con la difesa si vincono i campionati: sono d'accordo perché se non subisci prima o poi il gol lo fai, considerata anche la qualità che abbiamo in avanti. La Juve Stabia? Giocheremo in un campo piccolo e con un terreno sintetico, non sarà facile ma andremo lì per vincere".