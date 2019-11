Benevento, le pagelle. Tuia e Letizia, prestazioni sontuose La squadra giallorossa si regala un'altra grande vittoria. Difesa mostruosa.

Una serata da dominatrice. La strega se la regala contro una delle avversarie più serie nella lotta per la serie A. Regala gol e spettacolo, potrebbe chiudere in goleada, perchè sbaglia qualche gol che avrebbe chiuso la contesa. In effetti ci si accorge che la sfida era chiusa anche sul 2 a 0, considerato che i giallorossi non hanno concesso una sola palla gol ai toscani. Un dominio assoluto, da capolista vera. Che da stasera ha cinque punti di vantaggio sulla seconda in classifica e sei sulle terze. Un bel vedere. Queste le pagelle.

Montipò 6,5 – E' il più penalizzato in queste partite, ma è meglio così. Il voto basso è perchè non viene impegnato. Quello che fa lo fa senza affanni.

Maggio 7 – Il capitano rientra a modo suo. Sta bene fisicamente e si vede nelle proiezioni offensive. In qualche occasione avrebbe dovuto essere più egoista e provare il tiro.

Tuia 7,5 – E' il nome che Inzaghi fa con maggiore piacere elencando imigliori. Il giocatore non si discute, è un top player per questa categoria, anche se la sfortuna lo ha frenato l'anno scorso e in avvio di questa stagione. Ora è al top e si regala anche la siddisfazione di un gran gol. Applausi.

Caldirola 7,5 – E che si può dire d'altro sul difensore di Desio. E' semplicemente mostruoso, non sbaglia un intervento, spazza via qualsiasi avversario capiti dalle sue parti. Giù il cappello.

Letizia 7,5 – Ora non è più solo il folletto che schizzava via come un “Frecciarossa” e metteva in difficoltà gli esterni bassi delle squadre avversarie. La notizia è che ora Gaetano è anche un difensore coi fiocchi, sempre attento, determinato e tempista come pochi. Così è da serie A.

Kragl 7,5 – Non sarà bello da vedersi sul piano del palleggio puro, ma non lasciategli mai lo spazio per calciare a rete: perchè partono autentici missili terra aria. E finiscono in rete. Ovviamente.

Schiattarella 6,5 – Non è un incontrista come Hetemaj, ma ci mette tutto il suo mestiere per non sbagliare niente a centrocampo. Sta crescendo anche lui ed è un'ottima notizia.

27' st Hetemaj 6 – Gioca pochi minuti, ma bastano per vederlo duellare come piace a lui, di sciabola, in mezzo al campo.

Viola 7,5 – Un altro della banda di Inzaghi che merita altri palcoscenici. Costruisce per i compagni e inventa traiettorie incredibili. E ci mette anche tanta forza fisica. Lì in mezzo comanda lui.

Tello 7 – Se riuscisse anche a rifinire le azioni che costruisce sarebbe perfetto. Il colombiano ha una corsa bellissima e anche grande dimestichezza col pallone. In questo momento sembra insostituibile.

37' st Antei sv – Pochi minuti, quelli finali, per rivedere la difesa a cinque: prove che servono ad Inzaghi in caso di necessità.

Sau 6,5 – Anche il tamburino sardo è sulla strada della migliore condizione. Ce la mette tutta e potrebbe andare in gol se Balkovec non facesse un autentico miracoloal 3' del secondo tempo quando calcia a colpo sicuro dopo un'azione funambolica sulla sinistra di Tello.

21' st Insigne 5,5 – Entra male, non sembra avere la stessa determinazione dei compagni. Deve recuperare energie fisiche e nervose.

Coda 6 – Per la carica che ci mette meriterebbe un voto più alto, ma si divora un gol a metà ripresa che grida ancora vendetta. Peccato, perchè avrebbe dato continuità al gol segnato contro la Cremonese.

All.: Inzaghi 7,5. Ora dirà che quando si vince è normale che l'allenatore le azzecchi tutte. La verità è che Superpippo ha lavorato sodo su questa squadra e ne ha fatto un gruppo granitico che ha la sua stessa voglia di vittoria. Finora ha fatto un lavoro straordinario insieme al suo staff.