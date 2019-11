Benevento, domani seduta a porte aperte verso la Juve Stabia Il Benevento è proiettato verso il derby di Castellammare

La bella e convincente vittoria ottenuta ieri sull'Empoli, che ha permesso al Benevento di consolidarsi al primo posto in classifica, è stata accantonata dalla truppa di Inzaghi. I giallorossi sono pienamente proiettati al derby di sabato in casa della Juve Stabia, un match molto importante per tentare di allungare ulteriolmente sulle inseguitrici, ma anche per la rivalità tra le due tifoserie.

Domani pomeriggio, con inizio alle 15:30, la Strega si allenerà all'Imbriani con i cancelli che saranno aperti al pubblico. Un'occasione per i tifosi di poter assistere da vicino al lavoro degli stregoni e anche per dargli il giusto supporto in vista del complicato incontro del Menti.