Juve Stabia, Caserta: "Vogliamo fare una grande partita" "Il Benevento ha pochi lati negativi. Con l'Empoli ha dominato. Per noi non sarà semplice"

Nel corso della puntata di questa sera di Ottogol, è intervenuto in diretta telefonica il tecnico della Juve Stabia Fabio Caserta. I gialloblu hanno cominciato quest'oggi la preparazione in vista del derby di sabato, un incontro che cercheranno di preparare al meglio per impensierire la capolista:

"Il Benevento è una squadra costruita per vincere il campionato. Il nostro inizio di campionato è stato negativo, ma attraverso il lavoro siamo riusciti a conquistare dei punti importanti che ci hanno permesso di salire un po' la classifica. Sabato proveremo a limitare gli aspetti positivi dei giallorossi e sfruttare quelli negativi che, a dire il vero, sono ben pochi. Ho visto la partita contro l'Empoli, una corazzata, e il Benevento ha mostrato superiorità in tutti i reparti. Non sarà affatto facile per noi, ma cercheremo di prepararla bene per fare una grande partita. Il campionato? E' come sempre molto equilibrato. Siamo tutte lì a lottare in pochi punti. Non c'è un risultato scontato, la serie B è questa".