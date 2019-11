Benevento, all'Imbriani test con la Primavera Coloro che non hanno giocato con l'Empoli hanno affrontato la truppa di Romaniello

Cancelli aperti all'Imbriani per la seduta infrasettimanale del Benevento in vista del derby di sabato con la Juve Stabia. A caratterizzare il lavoro di questo pomeriggio è stata la pioggia che è caduta fitta per tutto l'arco dell'allenamento. Coloro che sono scesi in campo domenica contro l'Empoli hanno effettuato un defaticante, con riscaldamento in campo e un successivo impiego in palestra.

Il resto del gruppo, che non è stato impiegato con l'Empoli, ha effettuato un test con la formazione Primavera guidata da Nicola Romaniello. A difendere la porta della prima squadra è stato Manfredini. A formare il pacchetto arretrato Antei e Pastina con Gyamfi e Rillo esterni. Hanno giostrato il gioco Hetemaj e Del Pinto, mentre sulle corsie laterali sono stati posizionati Vokic e Improta. In avanti la coppia composta da Insigne e Di Serio. Il centrocampista Basit ha rimpolpato le fila dei giallorossini.

Hanno proseguito il lavoro differenziato il difensore Volta e l'attaccante Armenteros. Nella giornata di domani gli stregoni torneranno in campo per proseguire la preparazione verso il derby con la Juve Stabia.