Juve Stabia - Benevento, parte la prevendita Disponibili 761 tagliandi per il settore ospiti

La società SS Juve Stabia ha reso noto che sono in vendita i tagliandi per la gara Juve Stabia-Benevento, in programma sabato 9 novembre, ore 15:00, presso lo stadio “Romeo Menti” di Castellammare di Stabia. Per quel che riguarda il settore ospiti l’acquisto dei tagliandi sarà possibile, esclusivamente ai residenti in provincia di Benevento e senza obbligo di Fidelity Card, fino alle ore 19:00 di venerdì 8 novembre presso la ricevitoria autorizzata Tabaccheria Collarile - Piazza S. Modesto, 34/26 Benevento.

Il prezzo del tagliando Settore Ospiti è di € 18,00 più diritti di prevendita.

Capienza settore: 761.

* Nei settori locali divieto di acquisto ai residenti in Benevento e provincia.