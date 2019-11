Lega B, domani il Consiglio direttivo a Benevento A fare gli onori di casa il presidente Vigorito. L'incontro si terrà presso l'UNA Hotel il Molino

Suggestivo appuntamento quello in programma domani all'UNA Hotel il Molino. Per la prima volta in assoluto, infatti, il Consiglio direttivo di Lega B farà tappa a Benevento, in occasione del match di calcio femminile tra l'Italia e la Georgia, che si giocherà venerdì pomeriggio con fischio d'inizio fissato alle 17:30.

A fare gli onori di casa sarà il presidente Oreste Vigorito che, tra l'altro, è un componente del Consiglio. Si prevede la presenza dei massimi vertici del calcio italiano, a partire dal numero uno della Figc Gabriele Gravina. Non mancherà il presidente della Lega B, Mauro Balata, così come i vari membri del direttivo, come Marco Mezzaroma (Salernitana), Paolo Rossi (Cremonese), Daniele Sebastiani (Pescara), Giuseppe Corrado (Pisa) e Massimiliano Santopadre (Perugia).

Il Consiglio comincerà alle ore 15. Diversi i punti all'ordine del giorno, tra cui la possibile introduzione del Var nel torneo cadetto.