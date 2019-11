Juve Stabia - Benevento, settore ospiti verso il sold out Dopo poche ore dall'inizio della prevendita restano pochi biglietti a disposizione

Subito dopo la notizia dell'inizio della prevendita, i tifosi giallorossi hanno letteralmente preso d'assalto il punto vendita cittadino per accaparrarsi il biglietto della sfida con la Juve Stabia. Si procede a passo spedito verso il sold out, considerato che alle 19:30 si contavano ben 440 emissioni, a fronte di una disponibilità di 761 tagliandi. Nelle prossime ore, quindi, si prevede il tutto esaurito, con la Strega che avrà dalla sua parte una buona rappresentanza dei propri sostenitori, vogliosi di ottenere un'altra importante vittoria per lanciarsi sempre più al primo posto in classifica. Nonostante l'incomprensibile caro prezzi attuato dal sodalizio stabiese, con costo fissato a 20 euro, i beneventani hanno risposto presente.

Ricordiamo che la macchina organizzativa è in moto già da tempo, con numerosi pullman che partiranno dal capoluogo organizzati dalla Curva Sud e dai club sparsi in città e soprattutto in provincia.