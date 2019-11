Emozione inattesa: il saluto di Balata ad Inzaghi Il presidente della Lega di B irrompe in sala stampa per una bella stretta di mano a Superpippo

(f.s.) Il presidente Vigorito fa capolino dalla porta della Sala stampa e chiede ad Inzaghi di interrompere un attimo la conferenza: c'è una visita speciale da parte di un dirigente che non ha voluto perdere l'occasione di salutare un grande campione come l'ex milanista, è il presidente della Lega di B Mauro Balata. L'incontro è tanto fugace quanto suggestivo: Balata è in città insieme a tutto il direttivo della Lega di B per la riunione che si è voluta affidare all'organizzazione del Benevento in occasione della partita di calcio femminile tra Italia e Georgia valida per le qualificazioni europee. Ci sarà anche il presidente federale Gravina all'Una Hotel. Una stretta di mano, l'in bocca al lupo di rito e la sottolineatura della grande ospitalità del presidente Vigorito. Un momento coinvolgente in un periodo di grande brillantezza del calcio giallorosso.