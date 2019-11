Balata: "A Benevento c'è un importante progetto calcio" Il presidente della Lega B: "Abbiamo effettuato un confronto aperto. Il Var? Verrà attuato"

Consiglio direttivo di Lega B a Benevento. Un evento storico per la città e per il sodalizio giallorosso, considerato che per la prima volta in assoluto si è registrato un appuntamento del genere nel Sannio. A rappresentare la seconda serie nazionale, ovviamente, c'era il presidente Mauro Balata che si è espresso così ai microfoni di Ottochannel:

"Ci tengo a ringraziare il Benevento Calcio che ci ospita. Abbiamo effettuato un confronto aperto, profondo e molto importante per noi, in cui abbiamo discusso anche del futuro del calcio e della serie B. La presenza della Federazione, nella persona del presidente Gravina, è molto importante. Quest'oggi ho avuto modo di visitare le strutture utilizzate dal Benevento, accompagnato da Vigorito, e devo dire che qui c'è un progetto calcio importantissimo. Il presidente Vigorito è un illuminato, già proiettato nel futuro".

VAR - "E' stato già deliberato in consiglio. Abbiamo cominciato la fase sperimentale e oggi c'è stato un confronto anche con Gravina che ci ha dato un grande appoggio. Verrà attuato nel prossimo futuro".

INZAGHI - "Questa mattina l'ho incontrato. Che dire, è nel gotha del calcio mondiale. E' stata una grande emozione salutarlo, mi sono complimentato con lui per l'ottimo percorso intrapreso con il Benevento. E' davvero una bella persona".

CAMPIONATO - "L'imprevedibilità è il nostro marchio di fabbrica. E' un torneo di grande qualità, nel quale non sono mancati grossi investimenti fatti dalle società. Siamo cresciuti molto dal punto di vista tecnico e per noi è un grande motivo d'orgoglio".