Gravina: "Benevento realtà di riferimento del nostro calcio" "La nazionale maggiore al Vigorito? Se rispettati i criteri ci sarà grande considerazione"

Approfittando del match che la Nazionale femminile giocherà domani al Vigorito, il presidente della Figc - Gabriele Gravina - ha partecipato al Consiglio direttivo di Lega B tenutosi presso l'UNA Hotel il Molino. Il numero uno del calcio italiano si è soffermato ai microfoni di Ottochannel, esordendo nel parlare della realtà calcistica sannita:

"Benevento è una piazza di grande riferimento per la lungimiranza di una classe dirigente che ha sempre mostrato un grande attaccamento al territorio. Devo dire che è un punto importante del nostro calcio. Conosco da tanti anni Oreste Vigorito, con il quale ho condiviso una progettualità che parte dai tempi della Lega Pro. Sono molto contento per i progressi che ha ottenuto negli anni, anche se un po' meno per i sacrifici che è costretto a sostenere. Noi come istituzioni abbiamo il grande dovere di tutelare questa classe dirigente che, a volte, teniamo poco in considerazione".

NAZIONALE - "La presenza della femminile è un primo messaggio a Benevento, dato che rappresenta un emblema per una realtà che sta crescendo sotto tutti i punti di vista. La Nazionale maggiore maschile al Vigorito? Nel momento in cui saranno verificati dei riscontri oggettivi standard relativi alle norme internazionali, Benevento sarà tenuta in grande considerazione così come altre realtà che rispetteranno questi criteri".