Italia, Bertolini: "Mi è piaciuto l'entusiasmo di Benevento" Il Commissario Tecnico della Nazionale femminile: "Ora testa a Malta"

Ecco il commento del Commissario Tecnico Bertolini dopo il match vinto con la Georgia: "Dobbiamo recuperare le forze in vista del match con Malta. Affronteremo un incontro simile a quello di stasera dal punto di vista tattico. Dipenderà dal nostro approccio e da come riusciremo a indirizzare la partita. Non dovremo perdere la concentrazione, questa è l'insidia maggiore. Il pubblico? Mi ha fatto molto piacere sentire l'entusiasmo di tutti. Per noi è importante, in particolar modo per le ragazze. E' uno stimolo in più per cercare di fare sempre meglio. Mi piace molto l'idea di venire al sud perché qui il calore è innegabile. La condizione? Siamo sulla strada giusta per vedere l'Italia del mondiale. Da oggi si comincia ad avere l'atteggiamento giusto, dal quale si comincia a immaginare come sarà l'europeo. La qualificazione sarà difficile, ma c'è da dire che sarà un torneo di livello altissimo, forse più difficile del mondiale stesso".