Juve Stabia - Benevento, il dato finale della prevendita Non c'è stato il sold out nel settore ospiti

Non si è registrato il sold out nel settore ospiti del Menti, per quanto riguarda il derby in programma domani tra Juve Stabia e Benevento. Dopo la netta impennata fatta registrare nel primo giorno di prevendita, le emissioni in casa sannita hanno subìto una flessione, fino ad arrivare ai 562 biglietti totali. La prevendita, come noto, si è chiusa alle 19 di questa sera. La comitiva giallorossa partirà alla volta di Castellammare con numerosi pullman, pullimini e auto private per dare una mano fattiva alla Strega in un derby complicato, dal quale vuole uscirne con un risultato positivo per mantenere il margine di vantaggio sulle dirette inseguitrici.