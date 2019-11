LIVE | Juve Stabia - Benevento 1-1, Coda pareggia i conti Seguite con noi il match dei giallorossi impegnati al Menti

81' Entra Improta al posto di Tello. Per la Juve Stabia c'è l'ingresso di Rossi per Calvano

81' Ammonti Canotto e Letizia per via di un diverbio dopo un fallo commesso dal calciatore gialloblu

77' Entra Di Gennaro al posto di Mallamo

71' La Juve Stabia prova ad approfittare della superiorità numerica. Il Benevento chiude gli spazi e riparte

67' Altro cambio per la Strega che sostituisce Kragl con Insigne

63' Inzaghi inserisce Antei al posto di Sau

62' Secondo giallo per Caldirola che commette fallo su Elia: l'arbitro tira fuori il rosso. Benevento in dieci

60' Cissé appoggia per Calò che stoppa e calcia in porta, la palla sorvola la traversa

58' Conclusione rasoterra di Sau che Russo devia in angolo con la punta delle dita

57' Primo cambio per la Juve Stabia: entra Elia al posto di Melara

55' GOOOOL DEL BENEVENTOOOO! Punizione di Kragl al centro per Coda che insacca alle spalle di Russo con un bel tiro al volo

48' Viola lancia Tello in contropiede, il colombiano è tenuto in gioco da Germoni, ma l'assistente chiama il fuorigioco

16:05 Inizia la ripresa

46' Termina il primo tempo

45' Un minuto di recupero

44' Cross di Tello dalla sinsitra per Kragl che calcia al volo: Russo para

40' Giallo per Mallamo

39' Sugli sviluppi di un calcio d'angolo Coda prova la conclusione dal limite, ma la palla va in curva

33' Lancio di Viola per Coda che prova la conclusione ravvicinata: Russo respinge

28' Juve Stabia in vantaggio: magistrale conclusione di Calò dalla distanza che non lascia scampo a Montipò

27' Ammonito Kragl

25' Canotto punta Tuia che scivola, il calciatore gialloblu prova la conclusione a giro ma è sbilenca e si spegne sul fondo

21' Letizia entra in area ed effettua un pericoloso cross rasoterra: non ci arriva nessuno

15' Occasionissima per il Benevento: Tello fa da sponda Coda che prova un tiro - cross da posizione defilata: Sau, con la porta completamente spalancata, non riesce ad arrivare in tempo sul pallone

14' Insidiosa punizione di Calò che attraversa tutta l'area del Benevento, la palla va a sbattere sull'accorrente Tello che per poco non deviava nella propria porta

12' Ammonito Caldirola per fallo su Mallamo

10' Dopo la sfuriata iniziale, la Juve Stabia ha abbassato il baricentro. Il Benevento cerca di costruire

5' Ammonito Calò per simulazione

3' Buona partenza della Juve Stabia che ha un approccio intraprendente. Il Benevento aspetta

15:01 Inizia la partita

14:58 Entrano le squadre in campo

E' il giorno di Juve Stabia - Benevento. Il derby del Menti, valido per la dodicesima giornata del campionato di serie B, vedrà in campo le compagini allenate, rispettivamente, da Caserta e Inzaghi prima della sosta. Il tecnico giallorosso conferma la rosa che ha annichilito l'Empoli una settimana fa, cambiando soltanto il centrocampo che vede l'inserimento di Hetemaj al posto di Schiattarella, per conferire maggiore fisicità alla manovra su un terreno di gioco complicato. Per le vespe partiranno da titolari gli ex Melara e Cissé.

Ecco le formazioni ufficiali:

JUVE STABIA (4-2-3-1): Russo; Vitiello, Troest, Tonucci, Germoni; Calvano, Calò; Melara, Mallamo, Canotto; Cissé. A disp.: Branduani, Lia, Ricci, Allievi, Vicente, Rossi, Di Gennaro, Bifulco, Del Sole, Addae, Elia, Sartorio. All.: Caserta

BENEVENTO (4-4-2): Montipò; Maggio, Tuia, Caldirola, Letizia; Tello, Viola, Hetemaj, Kragl; Sau, Coda. A disp.: Manfredini, Gori, Del Pinto, Improta, Basit, Gyamfi, R. Insigne, Di Serio, Antei, Vokic, Schiattarella, Armenteros. All.: Inzaghi