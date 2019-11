Benevento, Maggio: "Campo ostico, è un punto importante" Il capitano: "Stiamo trovando continuità, dobbiamo solo cambiare atteggiamento fuori casa"

Al termine del match pareggiato con la Juve Stabia ha parlato così il capitano del Benevento, Christian Maggio, ai microfoni di Ottochannel:

"Abbiamo portato a casa un punto importante. I derby sono sempre particolari, soprattutto su un campo ostico come quello di Castellammare. Abbiamo fatto un primo tempo tra alti e bassi, nella ripresa siamo riusciti a riagguantare un risultato che forse è un po' stretto, ma il pareggio va sempre bene. Dispiace per l'espulsione di Caldirola perché è arrivata nel nostro momento migliore. L'andamento in trasferta? Lontano dalle mura amiche abbiamo un cammino diverso. Non è facile vincere sempre perché troviamo delle squadre che contro di noi danno il massimo. Dobbiamo essere bravi a gestire meglio l'incontro. Oggi siamo riusciti a creare delle occasioni, ma senza gonfiare la rete".

JUVE STABIA - "Ci aspettavamo una squadra così. Su questo campo è una squadra ostica, la loro miglior giocata è quella del pressing e sfruttano questa caratteristica per mettere in difficoltà le avversarie. Spesso abbiamo subito delle ripartenze, dobbiamo gestire meglio la giocata senza forzarla in modo da non rischiare".

PESCARA - "Ho detto ai miei compagni che forse una sconfitta del genere ci serviva. Ogni tanto una svegliata è importante. Oggi si è vista una squadra diversa, l'atteggiamento era quello giusto anche se bisogna migliorare qualcosina. Anche in dieci abbiamo tenuto botta fino alla fine".

CONTINUITA' - "Abbiamo perso solo a Pescara, mentre sugli altri campi abbiamo vinto o pareggiato. La continuità c'è, dobbiamo solo cambiare atteggiamento in trasferta perché vogliamo andare in serie A. Lavorando bene possiamo dimostrare pienamente il nostro valore".