Montipò: "Senza l'espulsione sarebbe finita in modo diverso" Il portiere del Benevento: "Anche in dieci non abbiamo subito grossi pericoli"

Intervista post partita per Lorenzo Montipò. L'estremo difensore giallorosso ha commentato così il pareggio rimediato al Menti contro la Juve Stabia:

"Gli avversari erano agguerriti perché il derby si sente. Su questo campo cercano di ottenere più punti possibili perché giocano bene. Noi abbiamo avuto il giusto atteggiamento, credo che senza l'espulsione di Caldirola sarebbe finita in maniera diversa. Non abbiamo subito grossi pericoli, anche in inferiorità numerica. Loro hanno segnato grazie a un grande gol, ma oltre a quello non ricordo particolari occasioni. Non dico che in parità numerica potevamo vincerla, ma sicuramente avremmo creato maggiori occasioni. La prima ammozione di Caldirola non c'era".

GOL SUBITO - "Calò ha trovato il jolly della domenica sul quale non potevo nulla. Dispiace per il gol subito".

UMORE - "Questa squadra mi dà maggiore serenità. Anche dopo Pescara sono rimasto col sorriso perché bisogna essere sempre di buon umore per rialzarsi subito dopo le difficoltà".

CROTONE - "Quando giochiamo non vediamo la caratura dell'avversario, diamo sempre il massimo. Affronteremo il Crotone che è secondo in classifica, sarà un grande match e cercheremo di portare via i tre punti anche se sarà molto difficile".