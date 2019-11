Benevento, le pagelle. Tuia orchestra la difesa Tello smarrito, Coda croce e delizia: il gol del pari è suo

Le difficoltà, alla vigilia, Pippo Inzaghi le aveva enumerate tutte. Non aveva però fatto i conti col maltempo. Cosa può diventare un campo in sintetico come quello del Menti dopo una grandinata e sotto la pioggia incessante nel corso della gara? Ecco come possono aumentare in maniera esponenziale le difficoltà abientali. Ma siccome i problemi possono crearsi anche nel corso della gara è arrivata anche l'espulsione di Caldirola proprio nel momento di maggior pressione della squadra giallorossa. Un'espulsione su cui si potrebbero scrivere pagine di giornale per quelle valutazioni dei falli che diventano sempre più opinabili. Illuzzi si è rivelato ancora una volta limitato per questa serie B. Ecco le pagelle.

Montipò 6 – Il pomeriggio è quello solito, pressochè di riposo. Prende un gol imparabile grazie al tiraccio di Calò, poi non deve compiere più una parata.

Maggio 6 – Deve fare la voce grossa su Mallamo e Canotto che agiscono dalle sue parti. Non ha mai gli spazi per dare una mano all'attacco, ma il Menti in fondo è un campo da calcetto soprattutto per lui.

Tuia 7 – La solita prestazione impeccabile, non ne sbaglia una di testa, perfetto anche nelle giocate rasoterra.

Caldirola 5 – L'insufficienza è per il secondo cartellino giallo, evitabile con tempi di reazione migliori sull'aggressione dell'avversario (Elia gli soffia la palla alle spalle e lui lo mette giù). Ma siamo alle solite: il primo fallo su Mallamo è un tocco impercettibile di coscia con capriola annessa per il classe 99. E allora la domanda sorge spontanea: si può espellere un giocatore per “due falli due” commessi nel corso di una partita? Una volta il calcio era uno sport di contatto... per andare fuori ci voleva ben altro.

Letizia 6 – Anche lui va un tantino in difficoltà su quel terreno infame. Limita molto le sue sortite offensive, alla fine rischia su Canotto.

Kragl 6 – Gioca tanto dentro al campo e poco sull'esterno. Prova a calciare le sue bombe senza riuscirci. Suo il cross per il gol di Coda.

22' st Insigne 6 – Questa volta entra bene e si dà moto da fare. Fallisce una bella occasione, non certo semplice, per la vittoria.

Hetemaj 6 – In mezzo al campo è battaglia con tutti. La solita partita muscolare.

Viola 6 – Il campo non è per un piede come il suo. Eppure gli riescono un paio di passaggi che potrebbero cambiare il verso della gara.

Tello 5 – In avvio rischia l'autogol, poi non sembra entrare molto in partita. In un campo così stretto non trova gli spazi che cerca e si perde senza lasciare traccia. Una sola volta va via e gli segnalano un fuorigioco inesistente: sarebbe arrivato da solo davanti a Russo.

36' st Improta sv – Entra nel finale per dare più fisicità sulla corsia esterna.

Coda 6,5 – Croce e delizia del Benevento. Sbaglia un gol facile facile sull'invito sontuoso di Viola, poi segna la rete del pareggio col tocco in scivolata sul cross di Kragl. Gli manca il cinismo dei tempi migliori.

Sau 5,5 – Su quello che è stato il suo campo non riesce a incidere. Solo prima di lasciare il posto ad Antei sfiora il gol.

18' st Antei 6 – Entra al posto di Sau per sopperire all'espulsione di Caldirola. Rischia il rigore per un fallo di mani, apparse comunque attaccate al corpo. Poi se la cava egregiamente.

All. Inzaghi 6 - Aveva previsto molte delle difficoltà incontrate, sapeva che sarebbe stata difficile. Ma senza l'espulsione di Caldirola l'avrebbe potuta anche vincere questa gara.