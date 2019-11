Benevento, riposo per i giallorossi. Si valuta Volta La preparazione riprenderà mercoledì. Si punta al recupero dell'esperto centrale difensivo

Pippo Inzaghi lo aveva preannunciato: "Dopo il derby concederò un po' di riposo alla squadra, se lo merita perché ha dato tanto". Detto fatto, gli stregoni potranno godere di tre giorni di riposo prima di riprendere la preparazione verso il sentito big match con il Crotone, in programma subito dopo la sosta. Sarà una settimana senza calcio giocato, ma di grande importanza per il Benevento che avrà modo di ricaricare le batterie in vista del rush finale del girone d'andata. Si cercherà di recuperare anche chi, negli ultimi tempi, è stato alle prese con dei problemi fisici: uno su tutto Massimo Volta che manca dal match casalingo vinto con il Cosenza. Il suo potrebbe essere un rientro importante, soprattutto se si considera l'assenza di Caldirola dopo il doppio giallo rimediato al Menti nel corso del derby con la Juve Stabia. Potranno trovare la giusta freschezza anche coloro che sono sembrati un po' opachi come, ad esempio, Marco Sau.

Il primo allenamento della settimana, come detto, si svolgerà mercoledì. Non è escluso che le porte dell'Imbriani saranno aperte al pubblico.