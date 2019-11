Serie B, anticipi e posticipi: boxing day a Verona Resi noti date e orari dalla 17^ alla 19^ giornata

Sono stati resi noti gli anticipi e i posticipi del periodo natalizio relativo al campionato di serie B. Il boxing day per i giallorossi è in programma a Verona con il Chievo, con fischio d'inizio fissato alle 15. Ecco le gare in programma del Benevento:

- 17^ GIORNATA DI ANDATA

Sabato 21 dicembre, ore 18:00 BENEVENTO-FROSINONE;

- 18^ GIORNATA DI ANDATA

Giovedì 26 dicembre, ore 15:00 CHIEVOVERONA-BENEVENTO;

- 19^ GIORNATA DI ANDATA

Domenica 29 dicembre, ore 18:00 BENEVENTO-ASCOLI.