Giudice Sportivo, Benevento multato Una giornata di squalifica per Caldirola: rientrerà a Venezia

Si è espresso il Giudice Sportivo in merito a quanto accaduto dopo la dodicesima giornata di campionato. Il Benevento ha ricevuto un'ammenda di 4mila euro per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, nel proprio settore, fatto esplodere tre petardi e acceso alcuni fumogeni. Squalificato per una giornata Luca Caldirola in seguito al doppio giallo rimediato con la Juve Stabia.

Non sono state risparmiate le vespe in seguito ai fatti accaduti dopo il derby: multa di 5mila euro al presidente Manniello per avere, al termine della gara, negli spogliatoi, rivolto al Direttore di gara espressioni di dileggio;

Tre giornate di squalifica all'allenatore in seconda Pasquale D'Inverno per avere, al 49° del secondo tempo, contestato

platealmente una decisione arbitrale urlando ed entrando sul terreno di giuoco, nonché, all'atto del provvedimento di espulsione, rivolto agli Ufficiali di gara espressioni insultanti.

Per leggere il comunicato completo, clicca qui.