Benevento, niente porte aperte alla ripresa Ci sarà tempo e modo per consentire ai tifosi di assistere a qualche allenamento

(frasan) Niente porte aperte all'Antistadio domani pomeriggio. Il Benevento ci ha pensato per un paio di giorni, poi ha preferito cominciare la preparazione “anti-Crotone” con la protezione della privacy.

Ci sarà tempo per aprire le porte dell'Antistadio, vista la lunga sosta di campionato. E in ogni caso in questo momento le priorità spettano alla concentrazione della squadra di Inzaghi che si ritrova nel momento più delicato della stagione. Alla ripresa del campionato è attesa probabilmente dalla sfida più difficile di questo avvio di campionato, contro l'avversario più forte e motivato. E' giusto dunque che si lavori con grande dedizione e concentrazione anche a oltre dieci giorni dalla sfida del 23 novembre.