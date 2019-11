Benevento, la ripresa. Occhi puntati su Volta Sabato mattina amichevole con la Primavera

I giallorossi tornano in campo. Proprio nel pomeriggio c'è stata la ripresa dopo ben tre giorni di riposo. Merito della sosta di campionato che permetterà un po' a tutti di rifiatare e, perché no, di recuperare qualche condizione non ancora al top. Discorso che calza a pennello anche per casa Benevento. Questi che verranno saranno giorni importanti per valutare il recupero di Volta, anche oggi alle prese con un lavoro differenziato. La disponibilità del difensore per il big match interno col Crotone sarebbe auspicabile vista la squalifica di Caldirola, pedina fondamentale per la difesa giallorossa. Senza Volta, mister Inzaghi sarebbe costretto a fare scelte obbligate con Antei e Tuia, giocatori per carità affidabili senza però avere la possibilità di cambi. O di rinforzi durante la partita come avvenuto con l'Empoli quando super Pippo decise di blindare la porta custodita da Montipò inserendo un ulteriore difensore, il quinto: Luca Antei. Occhi quindi su Volta. Per il resto, la squadra sta bene. Alla ripresa hanno lavorato tutti, seduta in palestra solo per Kragl e fisioterapia per Rillo. Domani il programma prevederà una doppia, poi venerdì allenamento mattutino e sabato alle 11 amichevole con la Primavera a porte aperte. Appuntamenti fissati in ottica “Crotone”. Il clima è già quello giusto, dopotutto tante volte è stata ribadita la capacità di Inzaghi di tenere sempre alta la concentrazione, anche quando gli impegni di campionato sembrano lontani. Dopotutto c'è consapevolezza dell'importanza del prossimo scontro diretto contro una squadra rinata, quella calabrese. Perso il primato (condiviso con la strega) la squadra di Stroppa ha vissuto un periodo non facile con ben due sconfitte consecutive. Terzo posto e crisi. Apparente. I calabresi sono riusciti a riprendersi con l'Ascoli rifilando agli avversari tre gol e riportandosi al secondo posto confermando qualità in ogni reparto. Insomma sarà una sfida entusiasmante quella che si accenderà al Vigorito. Con l'obiettivo per la strega di far valere ancora una volta il fattore campo, laddove sono cadute tante big come Perugia, Empoli e Cremonese, quest'ultima con una classifica poco piacevole ma con una ossatura di squadra da fare invidia a tante compagine che occupano attualmente i piani alti.