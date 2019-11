Brums riabbraccia il Benevento Calcio Quattro calciatori giallorossi hanno fatto visita alla rinomata attività cittadina di via Abbazia

Tra le attività cittadine vicine al Benevento Calcio si conferma Brums, negozio di abbigliamento per bambini che ha confermato la propria partnership con il sodalizio di via Santa Colomba. Come accaduto nella scorsa stagione, il punto vendita di via Abbazia ha aperto le proprie porte per un evento particolare in cui ha accolto una rappresentanza giallorossa. Non poteva mancare, come sempre, l'entusiasmo dei più piccoli che sono giunti in massa per chiedere autografi e selfie agli stregoni. Presenti Pasquale Schiattarella, Riccardo Improta, Roberto Insigne e Lorenzo Del Pinto. I quattro hanno accontentato tutti, formulando anche i migliori auguri a Brums che da anni è un vero e proprio punto di riferimento per la vendita del vestiario indirizzato all'infanzia.

Felici i clienti "più grandi" che, oltre ad accompagnare i figli, hanno colto l'occasione per abbracciare i calciatori e scambiare qualche battuta in vista della sentita sfida con il Crotone che giungerà dopo la sosta. Una serata diversa, in cui ha prevalso la voglia di stare insieme e l'entusiasmo coinvolgente dei bambini. Il Benevento Calcio, inoltre, ha donato a Brums una maglia da gioco ufficiale, cementificando un rapporto che si consolida sempre di più, avente come base la grande passione per i colori giallorossi.