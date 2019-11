Affluenza tifosi: Benevento un buon affare anche in trasferta Tre volte su sei ha contribuito al migliore incasso stagionale sui campi dove ha giocato

Al di là di una soglia, quella delle diecimila presenze, che in questa stagione non è mai stata oltrepassata, l'affluenza allo stadio dei tifosi giallorossi in queste prime sei partite interne della stagione è stata per così dire soddisfacente: terzo posto in graduatoria dopo Frosinone e Salernitana tra le squadre che hanno fatto registrare la maggiore affluenza.

Ma incuriosisce un altro dato, quello delle presenze negli stadi dove il Benevento è stato ospite. Tre volte su sei si è trattato del maggior numero di presenze perla società ospitante, in un'altra si è solo sfiorata l'affluenza più alta. Come dire che il Benevento è spesso un affare anche per le squadre che l'ospitano.

Vediamo nel dettaglio. Prima trasferta all'Arena Garibaldi di Pisa: 8.521 spettatori, stadio pieno, incasso dei toscani secondo solo al derby con l'Empoli (9.133) della quinta giornata.

Trasferta all'Arechi. La società granata fa il record stagionale con 18.003 paganti, un vero e proprio bagno di folla. Basti pensare che nelle altre cinque partite la Salernitana non supera mai le diecimila unità (dato migliore col Frosinone: 9.823). Il derby, dunque, è un vero affare per la società di Lotito e Mezzaroma.

Non lo è per il Pordenone che gioca le sue partite al Dacia Arena di Udine. A dire il vero i numeri della squadra friulana sono stati finora piuttosto scarni (e anche per qualche verso incomprensibili: maggior numero di spettatori contro il Trapani ultimo in classifica) e contro il Benevento non superano le tremila unità.

Andiamo alla settima giornata, trasferta al Picco di La Spezia. La squadra ligure è in piena crisi, qualche vuoto comincia ad intravedersi sugli spalti dello stadio spezzino: alla fine si contano 5.176 presenze, terzo incasso stagionale. Non male per una squadra che sembra sul punto di essere abbandonata dai suoi aficionados.

Siamo a Pescara alla nona giornata e anche per la società del presidente Sebastiani è il migliore incasso della stagione: 7.339 paganti (il secondo è 6.113 contro l'Entella). Contribuiscono al record stagionale anche i 1.500 provenienti dal Sannio. Il cassiere si sfrega le mani.

E siamo giunti al derby di Castellammare: il Menti non ha una capienza da grande stadio, ma il derby è sempre il derby. Così i 3.908 paganti diventano il miglior incasso della stagione anche per le vespe di Fabio Caserta.

Il dato è dunque interessante, soprattutto se si confronta con quello delle altre squadre. Forse solo il Cosenza ha ottenuto più seguito in trasferta, ma bisogna dire che i silani sono tra quelli che contribuiscono maggiomente a riempire gli stadi ospiti con la loro presenza sempre cospicua (maggiori presenze a Benevento, Cittadella, Crotone e Frosinone). Bene anche la Salernitana che ha costribuito al pienone a Cosenza, Cremona e Venezia.