Benevento, Improta: "Quest'anno abbiamo la giusta mentalità" L'esterno offensivo giallorosso: "Lavoriamo su noi stessi per affrontare al meglio il Crotone"

Il Benevento approfitta della sosta per godersi un po' di meritato riposo, ma è chiaro che la testa è tutta rivolta al big match del Vigorito che si giocherà alla ripresa contro il Crotone. Una sfida tra la prima e la seconda della classe, di rilevante importanza per entrambe non solo per quanto riguarda la classifica, ma anche per lanciare con ancora più convinzione le ambizioni stagionali. Inzaghi l'ha detto più volte: la forza del Benevento è costituita dalla compattezza del gruppo. La rosa è lunga e in campo ne vanno undici, ma l'atteggiamento positivo di chi non gioca è benefico per tutto il collettivo. Tra questi c'è anche Riccardo Improta che recentemente è sceso in campo in qualche spezzone di gara. La voglia di tornare tra i titolari è tanta, ma come detto i pensieri sono indirizzati al Crotone di Stroppa:

"Stiamo lavorando abbastanza - sottolinea Improta - e sfruttiamo la sosta per caricare maggiormente. Seguiamo nel dettaglio ciò che ci chiede il mister, ci impegniamo duramente a testa bassa pensando al Crotone. Sarà una gara difficile, ma l'affronteremo allo stesso modo di sempre: lavorando su noi stessi".

Il derby con la Juve Stabia è ormai acqua passata, ma c'è da dire che al Menti la Strega ha offerto una buona prova di personalità e carattere che lascia ben sperare: "E' chiaro che si può fare sempre meglio, ma stiamo parlando di un buon pareggio ottenuto su un campo particolare condizionato dal sintetico e dal brutto tempo. E' un punto che ci ritroveremo più avanti, basti considerare le sconfitte subìte lo scorso anno: ora siamo molto più solidi e scendiamo in campo con la mentalità giusta. La serie B è un campionato equilibrato e ricco di insidie: è importante non perdere e muovere la classifica".