Del Pinto: "Con il Crotone dobbiamo imporre il fattore campo" Il centrocampista del Benevento: "Da lunedì prepareremo la sfida nel dettaglio. Siamo concentrati"

Con il test svoltosi questa mattina al Ciro Vigorito contro la Primavera, è terminata la settimana di lavoro del Benevento. La preparazione, come noto, riprenderà lunedì. Sale la concentrazione in vista del big match con il Crotone, come sottolineato da Lorenzo Del Pinto: "Il mister ci ha detto come dobbiamo muoverci. La stiamo preparando con calma, poi dalla prossima settimana andremo maggiormente nel dettaglio. La sosta rappresenta sempre una incognita, ma noi siamo sereni e concentrati. Il campionato sta andando alla grande, non ci dobbiamo fermare perché la stagione è lunga e vogliamo fortemente restare ai vertici della classifica":

Il Crotone farà tappa al Vigorito, stadio in cui il Benevento ha raccolto sedici dei ventiquattro punti conquistati. Uno stadio che è tornato a essere un fortino, luogo in cui la truppa di Inzaghi dovrà costruire le sue fortune per tentare il ritorno in serie A: "In casa - continua Del Pinto - dobbiamo portare il maggior numero dei punti perché il fattore campo incide davvero tanto, soprattutto in serie B. Fino a questo momento abbiamo offerto sempre grandi prestazioni dinanzi al nostro pubblico, dobbiamo continuare così perché come detto il cammino è ancora molto lungo e siamo consapevoli di non dover mollare di un centimetro per mantenere questo trend positivo".