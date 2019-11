Benevento, tante prove tattiche in vista del Crotone (LE FOTO) Inzaghi ha fatto ruotare tutti gli uomini a sua disposizione nel corso del test con la Primavera

(f.s.) Prove lontano da occhi indiscreti. E sul rettangolo di gioco del Vigorito, per non perdere mai di vista le dimensioni giuste del campo dove si giocherà il big match contro il Crotone. Inzaghi, che ha guardato parte dell'allenamento dagli spalti per avere una visione d'assieme migliore, ha mischiato le carte e fatto mille prove, senza escludere quella del centrocampo a tre con Schiattarella, Hetemaj e Viola. Del resto se queste eventualità non si provano in allenamento, non si potrà mai farne uso, magari all'improvviso, nel corso di una partita. Si sperimenta il modo migliore per affrontare una squadra forte come quella di Stroppa. Nel primo tempo della partitella c'è anche Luca Caldirola tra i titolari, che però sabato contro il Crotone non ci sarà. La formazione Primavera rinforzata da Gori, Vokic, Di Serio e Basit è un buon banco di prova. Qualcuno nella ripresa passa tra i titolari (in maglia rossa) e le carte si mischiano ulteriormente. D'altro canto per Inzaghi era solo il momento di rendersi conto della condizione dei suoi, senza pensare a varianti tattiche e ad abbinamenti tecnici.

Si segnano tanti gol, come è normale che sia: va in rete Coda di testa, Vokic nella ripresa dribblando anche il portiere. All'allenamento ha assistito anche il presidente Vigorito, in tribuna insieme a Fulvio Rillo. Ora la squadra osserverà la domenica di riposo e riprenderà gli allenamenti lunedì per arrivare di corsa fino alla sfida tanto sentita col Crotone.