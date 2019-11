Benevento - Crotone, per Stroppa è un crocevia primato Il tecnico calabrese: "Con un altro scatto la Strega non si farà riprendere più"

E' facilmente intuibile che la sfida di sabato tra Benevento e Crotone sia di fondamentale importanza per la stagione di entrambe. La Strega ha la ghiotta occasione di sfruttare il fattore Vigorito per allungare su una diretta concorrente, mentre i calabresi potrebbero diminuire il gap e avvicinarsi in maniera concreta al primato. Si prevede grande spettacolo, tra le due formazioni che fino a questo momento hanno conquistato il maggior numero di punti. Per il tecnico rossoblu, Stroppa, le speranze di fermare il Benevento sono legate a doppio filo a questo incontro. Attraverso le colonne de "La Gazzetta dello Sport", l'allenatore nativo di Mulazzano ha sottolineato che "con un altro scatto, il Benevento non si farà riprendere più". Lo scatto, ovviamente, è riferito proprio al big match di sabato. Non ne sarà pienamente d'accordo il collega Pippo Inzaghi che conosce molto bene le continue insidie che si nascondono per una formazione che lotta per vincere il campionato, anche quando il vantaggio potrebbe sembrare rassicurante. I due si sono incrociati ai tempi del Milan, quando Inzaghi era il numero 9 rossonero e Stroppa il tecnico della Primavera: "Ho giocato - sottolinea il tecnico del Crotone - con Simone a Piacenza, ho più volte affrontato Pippo. A Milanello ci siamo visti spesso, c'è stima. Sabato sarà una grande partita".

Su questo non ci sono dubbi. A sei giorni dal fischio d'inizio l'attesa cresce lentamente, pronta a esplodere. Non si deciderà nulla, la stagione è ancora lunghissima, ma senza dubbio non sarà un incontro come tutti gli altri per la classifica, la rivalità e la posta in palio che potrebbe confermare la forza del Benevento o rimettere la piazza più ambita in discussione. Il calcio, e la serie B in particolare, è bello anche per questo.