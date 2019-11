Benevento, Inzaghi farà a meno di una sola pedina al Vigorito Oggi la ripresa. Ci saranno anche Tuia e Armenteros

Questo pomeriggio tutti in campo per la ripresa. Dietro l'angolo c'è l'importante match col Crotone. Con una intensa settimana tutta da vivere. A partire da oggi. Quando Maggio e compagni si troveranno al cospetto di Pippo Inzaghi.

All'appuntamento ci saranno tutti. In effetti, dovrebbe esserci un solo assente per la sfida al Vigorito. Ebbene sì, Massimo Volta non recupererà. Una notizia non buona ai piedi della Dormiente vista la squalifica di Caldirola. Uomini contati quindi in difesa con Tuia e Antei nel ruolo di centrali. L'ex Salernitana non aveva preso parte all'amichevole con la Primavera solo per una migliore gestione della sua condizione non dimenticando che solo lo scorso anno ha dovuto fare i conti con un brutto problema fisico. Ma ora è tutto superato e Tuia sarà presente al big match. Non dovrebbero esserci problemi nemmeno per Armenteros, anche lui assente sabato per un lieve infortunio, ma già a disposizione per prendere parte agli allenamenti in ottica Crotone. Dunque emergenza solo in difesa. Per l'undici da mandare in campo non ci saranno problemi anche sul fronte retroguardia, ma con la consapevolezza che ci saranno poche alternative in panchina per una sfida che richiederà la massima attenzione. Avere la meglio per il Benevento in questo scontro diretto significherebbe allungare ancor più sui calabresi e sulle dirette concorrenti. Una ghiotta occasione da non perdere per super Pippo che seppur alle prese con prove tecnico-tattiche diverse, come il 4-3-2-1 provato nell'amichevole con la Primavera, difficilmente cambierà qualcosa sabato prossimo. L'identità sarà la stessa col sistema oramai conosciuto a tutti: il 4-4-2. Il tempo per maturare altre scelte c'è tutto, soprattutto in termini di uomini, ma sul credo tattico, la strada dovrebbe essere ancora quella tracciata qualche tempo fa.