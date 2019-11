Curiosità - Inzaghi e i rigori: un digiuno lungo 560 giorni L'ultima volta che il tecnico ha ricevuto un penalty a favore è stato ai tempi del Venezia

Non è un'ossessione, né tantomeno la denuncia di un fantomatico complotto ordito ai danni del Benevento. Si tratta solo di un curioso dato statistico che vede la Strega ancora senza rigori fischiati a favore in queste prime dodici giornate di campionato. Sembra strano, soprattutto se si considera le bocche da fuoco che la Strega vanta di possedere nel reparto offensivo. La prendiamo con ironia, evidentemente le difese affrontate fino a questo momento sono state particolarmente attente a non commettere falli nella propria area di rigore. L'ultima volta che in campionato il Benevento ha beneficiato della massima punizione è stata al Bentegodi contro il Verona, lo scorso 22 aprile.

E' un discorso che interessa da vicino anche e soprattutto Pippo Inzaghi. Sembra quasi essere una peculiarità delle sue squadre, considerato che nell'esperienza vissuta a Bologna lo scorso anno, in cui è stato in carica per 21 partite, non ha mai ricevuto un calcio di rigore a favore. Dobbiamo tornare indietro nel tempo al 12 maggio 2018, quando il suo Venezia perse 5-1 sul campo della Cremonese: in quell'occasione il gol della bandiera fu firmato da Litteri proprio dagli undici metri.

Un dato che incuriosisce, che magari strappa anche un sorriso sarcastico. Il Benevento va avanti tranquillamente anche senza rigori, forte del suo gioco e della sua ottima difesa. Chissà quando un digiuno così lungo verrà interrotto: la Strega non gli dà peso, nella mente c'è solo il Crotone.