Coda - Simy, sfida a colpi di gol I due bomber a confronto: per ora nella classifica marcatori è avanti il nigeriano

E' vero che quest'anno sta segnando con continuità, ma non c'è dubbio che molti sportivi lo ricordino soprattutto per il gol realizzato alla Juventus in rovesciata il 19 aprile del 2018. Nwankwo (nome impronunciabile) Simy, dinoccolato centravanti nigeriano del Crotone sarà l'osservato speciale della difesa giallorossa sabato. Quasi due metri di altezza, non potrebbe mai apparire molto aggraziato nei movimenti, ma certo è che sa coordinarsi molto bene e fare gol anche spettacolari. Nella graduatoria dei bomber quest'anno è a quota 8, una lunghezza più giù di Iemmello. La particolarità è che ha segnato tre doppiette (Spezia, Entella e Venezia) e due gol a Chievo e Ascoli (complessivamente anche due rigori). Sarà guardato a vista da Tuia e Antei, che dovranno sudare sette camicie per evitare guai.

La sfida con Massimo Coda è tra quelle più suggestive nello scontro diretto di sabato al Vigorito. Attaccanti di gran lunga diversi, non fosse altro per via delle caratteristiche fisiche, ma entrambi con l'innato fiuto del gol. L'Ispanico è un po' in ritardo quest'anno nella classifica dei cannonieri: per lui solo 3 gol finora, tra l'altro senza mai tirare rigori (ma è tutto il Benevento a non averne mai calciati...). Ma anche la difesa pitagorica dovrà mettercela tutta per evitare che il bomber giallorosso lasci il segno. Lui se la dovrà vedere contro un trio particolarmente agguerrito composto dal gigante Golemic, dall'esperto centrale Spolli e dal mancino francese Gigliotti.

Difficile dire chi vincerà questa sfida. Coda sembra essersi risvegliato nell'ultimo periodo: ha segnato contro la Cremonese, non lo ha fatto contro l'Empoli, ma poi si è ripetuto a Castellammare. Due gol nelle ultime tre partite che fanno ben sperare i tifosi giallorossi. La potenza dell'attaccante di Cava de' Tirreni contro l'imprevedibilità del lungo nigeriano. Sarà una sfida nella sfida. A colpi di gol, ovviamente.

IL PASSATO. Entrambi hanno segnato una sola volta con l'attuale maglia ai prossimi avversari. L'anno scorso Massimo Coda trasformò il rigore del 2 a 0 nella partita d'andata al Vigorito terminata poi 3-0. Nella gara di ritorno Simy segnò l'unico gol che diede la vittoria ai pitagorici. A dire il vero Coda ha segnato ai rossoblù calabresi anche con la maglia della Salernitana, tre stagioni or sono all'Arechi: finì 1 a 1. Ma il computo dei gol in maglia giallorossa e rossoblù è in perfetta parità. E' indubbio che chi dovesse trovare la via della rete nella partita di sabato darebbe una grossa mano alla propria squadra.