Benevento, Gentile convocato nella Nazionale Under 17 Grande soddisfazione per il settore giovanile del Benevento

Grande soddisfazione per Davide Gentile. L'esterno difensivo dell'under 17 del Benevento è stato convocato nella Nazionale di categoria. Il giovane giallorosso parteciperà al Torneo dei Gironi, in programma a Coverciano dal 22 al 24 novembre, con la prima gara in calendario proprio venerdì contro la Selezione A. Una vetrina di spessore che gli permetterà di mettere in mostra le qualità sviluppate nel corso dell'esperienza sannita, che perdura da circa tre anni. Ovviamente si tratta solo di un punto di partenza, con la strada verso la maturazione che è ancora lunga per il classe 2003.