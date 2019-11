Benevento - Crotone, scopri il dato della prevendita Dalla Calabria superata quota 100

Prosegue la prevendita per il big match tra Benevento e Crotone. A distanza di oltre una settimana dall'inizio delle emissioni, in casa sannita si contano 589 biglietti destinati alla tifoseria giallorossa. Da Crotone, invece, sono 111 i sostenitori che per il momento presenzieranno nel settore ospiti. Al dato fatto registrare dai beneventani, ovviamente, va aggiunto quello relativo agli abbonati.

E' inutile ripetere l'importanza di un match del genere, in cui si affrontano la prima e la seconda della piazza. Con un successo la Strega blinderebbe in maniera importante il comando della classifica. Ci si aspetta il pubblico delle grandi occasioni, con il Benevento che cerca e vuole il sostegno della propria gente per portare a casa l'intera posta in palio.

Ricordiamo che sarà possibile acquistare i tagliandi fino a ridosso del fischio d'inizio. La prevendita per gli ospiti, invece, terminerà alle 19 di venerdì.