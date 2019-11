Venezia - Benevento, parte la prevendita Disponibili 1352 tagliandi per il settore ospiti

La società Venezia FC ha reso noto che sono in vendita i tagliandi per la gara Venezia-Benevento, in programma sabato 30 novembre, ore 15:00, presso lo stadio “P.L. Penzo” di Venezia. Per quel che riguarda il settore ospiti l’acquisto dei tagliandi sarà possibile, senza obbligo di Fidelity Card, fino alle ore 19:00 di venerdì 29 novembre sul circuito autorizzato TicketOne.it.

Il prezzo del tagliando Settore Ospiti è di € 16,00 più diritti di prevendita.

Capienza Settore: 1.352 posti.

* I bambini Under 6 riceveranno il tagliando gratuito al momento dell'ingresso.

** Tale settore non è attrezzato ad ospitare persone con disabilità motorie.