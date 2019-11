Tribuna Buratto - Russo agibile, sarà utilizzata da sabato Riunione proficua in Prefettura che ha dato l'ok definitivo per l'utilizzo

Riunione in Prefettura questa mattina per stabilire l'agibilità della tribuna stampa dello stadio Ciro Vigorito. La Commissione ha dato l'ok definitivo, permettendo agli esponenti dell'informazione di poterla utilizzare per la prima volta in occasione del big match di sabato tra Benevento e Crotone. Ecco la nota emanata dal Comune di Benevento:

Il sindaco Clemente Mastella e il consigliere delegato allo Sport, Vincenzo Lauro, rendono noto che la Commissione di Vigilanza sui Pubblici Spettacoli ha decretato l’agibilità della Tribuna Stampa dello stadio Ciro Vigorito che quindi sarà fruibile a partire della gara Benevento-Crotone in programma sabato prossimo, così come auspicato dallo stesso sindaco Mastella in una recente riunione.

Il sindaco Mastella e il consigliere Lauro pertanto ringraziano i componenti della Commissione per la collaborazione offerta per la risoluzione della questione.