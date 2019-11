Benevento-Crotone, Stroppa ne convoca 24 Assenti Benali, Maxi Lopez e Marrone. Tra i convocati anche Nalini

Dopo l'ultimo allenamento sostenuto a Crotone, i rossoblù si sono messi in viaggio per la Campania. La seduta di oggi era iniziata con una riunione in sala video per poi proseguire sul campo con torelli, lavoro tattico e piazzati. Mister Stroppa ha convocato 24 giocatori per il match contro il Benevento, gara in programma sabato alle ore 15 al Vigorito, ecco l’elenco: 1 Cordaz, 2 Curado, 3 Cuomo, 5 Golemic, 6 Gigliotti, 7 Mustacchio, 8 Spolli, 9 Nalini, 11 Vido, 12 Figliuzzi, 13 Bellodi, 14 Crociata, 15 Itrak, 17 Molina, 18 Barberis, 19 Gomelt, 21 Zanellato , 22 Festa, 23 Mazzotta, 24 Rodio, 25 Simy, 26 Evan’s, 28 Rutten, 30 Messias

Non sono partiti con la squadra gli infortunati Benali, Maxi Lopez, Marrone e Zak.