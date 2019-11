Benevento, col Crotone Tuia ci sarà Per lui un programma personalizzato legato ad una migliore gestione dopo l'infortunio passato

Difesa rimaneggiata col Crotone. È un dato di fatto. Ben due pedine sono fuori dai giochi, uno per infortunio, Massimo Volta, l'altro per squalifica, Luca Caldirola. Un danno procurato al Menti dal signor Illuzzi che con due gialli di cui uno inesistente ha fermato la corso dell'ex Werder Brema. Ma l'accaduto è alle spalle, e mister Inzaghi dovrà trovare la soluzione al problema. Affidando la difesa ad Antei e Tuia. Quest'ultimo in questa settimana è stato alle prese con un lavoro personalizzato che ha fatto preoccupare parecchio qualcuno. Non giocherà? Non sarà al top? Domande che affollano la mente di molti ai piedi della Dormiente ma che in realtà non provengono da casa Benevento. Lì il clima è sereno. Tuia giocherà. Il suo iter è solo legato ad una gestione particolare figlia dell'infortunio avuto in passato. Diciamo pure che si sta avendo per lui un occhio di riguardo per averlo al meglio nella sfida che vale tanto in termini di classifica e di morale. Da qui l'intento di Inzaghi di puntare sulla continuità: 4-4-2. In difesa, con Montipò tra i pali, la linea è fatta: Maggio, Antei, Tuia e Letizia. Anche sulle fasce Inzaghi riproporrà i due che garantiscono più equilibrio ovvero Kragl a destra e Tello a sinistra. Un dubbio invece a centrocampo, quello che forse super Pippo si porterà dietro fino allo scadere. Chi affiancherà Viola? La contesa sarà tra Schiattarella ed Hetemay, in effetti non sarà scontata la presenza in campo di quest'ultimo dal primo minuto. Diversa è invece la situazione in avanti dove a formare la coppia di attacco saranno Sau e Coda. Armenteros potrebbe farcela ma l'alternativa c'è e non avrebbe senso rischiarlo. Ma torna ancora in mente quella prova tattica fatta da Inzaghi nell'amichevole con la Primavera. L'albero di natale (4-3-2-1) sarà una valida alternativa per il futuro ma non è nemmeno esclusa una variante durante la partita se il momento particolare dovesse richiederlo. Dopotutto sarà bene non essere scontati col Crotone le cui assenze di Benali e Marrone non andranno a depotenziare più di tanto un organico importante come quello dei calabresi. Lo sanno bene i giallorossi che hanno alta la concentrazione per una sfida quasi alle porte.