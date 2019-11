Benevento - Crotone, aggiornamento prevendita Sale il dato fatto registrare dalla tifoseria sannita

Si avvicina a grandi passi il fischio d'inizio della sfida di sabato tra Benevento e Crotone. Gli occhi saranno tutti rivolti al Ciro Vigorito, dove si affronteranno la prima e la seconda della classifica, con la Strega che ha l'occasione di poter allungare ulteriormente sulle dirette concorrenti per la promozione in serie A. Il popolo sannita cercherà di non essere da meno alla portata di questo incontro. A questa sera sono 1113 i biglietti emessi per la tifoseria giallorossa; un dato che deve essere aggiunto ai 7805 abbonati, permettendo di raggiungere quasi novemila unità complessive.

C'è grande attesa anche in casa Crotone, con i supporters rossoblu che hanno incitato la piazza a partire per il Sannio attraverso degli striscioni che sono apparsi in città. Per il momento sono 228 i tagliandi acquistati nel settore ospiti. La prevendita per i calabresi terminerà alle 19 di domani.