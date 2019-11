Prevendita, ecco il dato di Benevento - Crotone Definitivo il dato della tifoseria calabrese che giungerà nel Sannio in 280 unità

Domani è il giorno di Benevento - Crotone. L'incontro non solo offre una situazione di classifica piuttosto interessante, con le due formazioni che occupano i primi due posti della graduatoria, ma c'è da registrare anche una storica rivalità tra le due tifoserie che lo renderà ancora più acceso. Nei giorni scorsi i tifosi calabresi hanno più volte incitato la piazza a partire in massa per il Sannio: l'invito, però, non è stato accolto pienamente, dato che alle 19 si contavano soltanto 280 tagliandi venduti in Calabria. La cifra è definitiva, considerato che la prevendita per i rossoblu è terminata proprio questa sera.

Prosegue, invece, per i beneventani che hanno fatto registrare 1671 emissioni, da aggiungere ai 7805 abbonati. E' chiaro che nella mattinata di domani potrà esserci l'impennata decisiva, con il possibile superamento delle 2mila unità.