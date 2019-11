LIVE | Benevento - Crotone 1-0, Viola la sblocca su rigore Seguite con noi il big match tra giallorossi e calabresi

15' Il Crotone prova a reagire

12' Ammonito Gigliotti per proteste

11' Dagli undici metri Viola insacca per l'1-0. Esplode il Vigorito

9' RIGORE PER IL BENEVENTO!!! Progressione di Viola in area: crociata lo atterra

9' Punizione di Viola da posizione defilata, la palla viene deviata sulla traversa da un difensore del Crotone

3' Partenza aggressiva del Benevento che prova sin da subito a fare male

1' Il Benevento scende in campo con il 4-3-2-1. Gyamfi si posiziona al centro della difesa al fianco di Antei

15:02 Comincia la partita

15:00 Entrano le squadre in campo

E' tutto pronto per il big match della tredicesima giornata del campionato di serie B. Al Vigorito si sfidano la prima e la seconda della classifica. Il Benevento punta a un successo di grande importanza, che gli permetterebbe di distanziare con ancora più convinzione le pretendenti alla vittoria finale. Il Crotone, invece, potrebbe avvicinarsi al primato. Ci sono delle novità per quanto riguarda la formazione che scenderà in campo per i giallorossi. Assente il centrale difensivo Tuia che non figura neanche in panchina. Difesa rivoluzionata, quindi, per Pippo Inzaghi che ha dovuto fare i conti anche con le defezioni di Caldirola e Volta.

Ecco gli undici che si sfideranno al Vigorito:

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; Maggio, Antei, Gyamfi, Letizia; Schiattarella, Viola, Hetemaj; Insigne, Sau; Coda. A disp.: Manfredini, Gori, Del Pinto, Kragl, Tello, Improta, Basit, Di Serio, Vokic, Armenteros. All.: Inzaghi

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Golemic, Spolli, Gigliotti; Molina, Zanellato, Barberis, Crociata, Mazzotta; Messias, Simy. A disp.: Figliuzzi, Festa, Curado, Cuomo, Mustacchio, Nalini, Vido, Bellodi, Gomelt, Rodio, Evan's Allan, Rutten. All.: Stroppa

ARBITRO: Fourneau di Roma 1

ASSISTENTI: Marchi di Bologna e Raspollini di Livorno

QUARTO UOMO: Camplone di Pescara