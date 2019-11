Foggia: "E' la vittoria del gruppo, ma restiamo concentrati" Il direttore sportivo del Benevento: "Ci godiamo il momento, poi pensiamo al Venezia"

Al termine della vittoriosa gara con il Crotone ha parlato ai microfoni di Ottochannel il direttore sportivo del Benevento, Pasquale Foggia. Ecco il commento del dirigente giallorosso:

"Questa è la vittoria dei vari Gyamfi, Tello, Importa o di Kragl che non è neanche entrato. E' la dimostrazione che si sta costruendo qualcosa d'importante, a partire dallo scorso anno. Merito di Inzaghi e di tutti coloro che lavorano quotidianamente per la causa. Non era facile vincere contro il Crotone, tra l'altro dopo aver cambiato per la prima volta sistema di gioco. Ciò significa che c'è una organizzazione dietro e soprattutto dei professionisti seri. Questo è un unico gruppo, dietro l'abbraccio mio e di Pippo ci sono tutti. Sono fiero di far parte di questa famiglia".

INZAGHI - "Credo che il campionato di B sia questo, soprattutto quest'anno dove ci sono tante squadre forti. Per arrivare fino in fondo occorre essere concreti nell'impostazione della gara e dell'interpretare nella maniera giusta ogni partita: in questo Inzaghi è molto bravo".

PORDENONE SECONDO - "Sono campi difficili. Qualcuno storceva un po' il naso per i pareggi di Pisa o di Udine, ma questi alla lunga ti portano in avanti. Siamo contenti di ciò che stiamo facendo, ma dobbiamo restare concentrati sul momento. Abbiamo dei grandi professionisti e di questo ne sono molto contento".

MERCATO - "Il lavoro del direttore è quello di stare sempre attento a quello che può essere un mercato che non inizia a gennaio. Su certi calciatori ci stiamo ragionando per non farci trovare impreparati nel momento in cui ne avessimo bisogno. In questo momento devo essere bravo a mettere dentro qualcosa d'importante. E' ovvio che arrivati a gennaio, occorre capire in base alla posizione capire i calciatori che possono essere utili per il futuro. Mettere tanto per far contento qualcuno non lo faccio, perché deve esserci rispetto per chi gestisce la società e i calciatori stessi".

PRIMATO - "Dobbiamo dare un messaggio a noi stessi. Queste partite ci fanno capire che con il giusto approccio il Benevento è costruito per recitare un ruolo importante. Sappiamo anche che il campionato di B è lungo, con i tre punti basta un attimo perdere il vantaggio. L'errore più grande sarebbe quello di pensare di aver fatto già tutto. Ci godiamo il momento, da lunedì testa a Venezia che è una partita molto difficile. Affronteremo una squadra che sa giocare a calcio. Siamo contenti per la gente perché sapevamo quanto ci tenessero battere il Crotone. Regalargli simili soddisfazioni è molto bello".