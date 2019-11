Benevento, gli elogi di capitan Maggio a Gyamfi Il post del numero undici giallorosso: "Complimenti a tutti. Ora testa a Venezia"

E' stata la gara di Bright Gyamfi. Le assenze di Caldirola, Volta e Tuia hanno aperto una voragine nella retroguardia giallorossa. Tutti si aspettavano l'inserimento di Maggio come centrale, ma Inzaghi ha spiazzato tutti scegliendo Gyamfi. Era dalla sfida con il Pisa che il calciatore ghanese, ormai beneventano d'adozione, non vedeva il campo: ha saputo aspettare il suo momento, fino a questa sera quando ha sfoderato una prestazione di alto livello in una posizione di campo non sua, raccogliendo i complimenti del tecnico nel dopo gara che ha confessato di avergli ricordato Baresi. Anche capitan Maggio ha voluto elogiare pubblicamente Gyamfi attraverso un post pubblicato su Instagram:

"Oggi vorrei spendere due parole su questo ragazzo.Lo chiamo il ragazzo silenzioso è si perché Bright parla poco è educato ed è un professionista serio. Per lui oggi non era una partita facile per tanti motivi soprattutto giocare in un ruolo non suo e dopo tanto tempo non è assolutamente facile. Complimenti vecio grande partita. E complimenti a tutti per la super prestazione.Ora testa a Venezia".