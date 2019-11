Benevento, Simone elogia Pippo: "Sta facendo grandi cose" Il tecnico della Lazio e fratello del giallorosso: "Presto tornerà in serie A"

E' un momento d'oro per la famiglia Inzaghi. Ieri Pippo ha battuto il Crotone, consolidandosi al primo posto della classifica di serie B. Oggi Simone ha conquistato la quinta vittoria consecutiva, andando a vincere sul campo del Sassuolo di Roberto De Zerbi con la sua Lazio. Storie di due tecnici che sanno far bene il proprio mestiere, proprio come quando erano in campo e si sfidavano con maglie diverse in serie A. Nella pancia del Mapei Stadium, Simone Inzaghi ha aperto una parentesi sul fratello "giallorosso", facendogli i più sinceri complimenti per i risultati che sta maturando nel Sannio:

"Sta facendo davvero grandi cose. Onestamente non ricordo in serie B una capolista con un distacco di sei punti sulla seconda a questo punto del campionato. Noto un grande gruppo, poi lui è molto bravo. Con le squadre attrezzate fa sempre bene e sono certo che presto tornerà in serie A".