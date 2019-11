Benevento, mirino sul Venezia: domani la ripresa I giallorossi si ritroveranno nel pomeriggio all'Imbriani

La vittoria ottenuta ieri sul Crotone ha donato ulteriore entusiasmo alla piazza. La classifica vede il Benevento padrone del campionato, con un vantaggio che cresce giornata dopo giornata grazie all'andamento claudicante delle dirette concorrenti per la promozione in serie A. Ovviamente è uno stato d'animo positivo che va dosato, ma questo la piazza lo sa bene così come la squadra che sta mostrando grande maturità e dedizione alla causa.

Quest'oggi lo staff tecnico ha concesso una domenica di meritato riposo per ricaricare le energie fisiche e mentali. Con la sfida di ieri con il Crotone è cominciata l'ultima fase del girone d'andata che vede in programma ben sette gare nell'arco di un mese, compreso il periodo natalizio, senza soste. Domani pomeriggio comincerà la preparazione per la sfida di sabato, in programma al Penzo contro il Venezia. Sarà un appuntamento particolare per Pippo Inzaghi che in laguna è partita la sua carriera d'allenatore dopo l'anno sabbatico successivo all'esperienza da tecnico del Milan. Con i neroarancioverdi ha fatto benissimo, conquistando la promozione in serie B, una Coppa Italia di Lega Pro e sfiorato il doppio salto in massima serie. Nei giorni scorsi il giallorosso ha anche scritto un post di grande vicinanza all'intera città di Venezia, alle prese con dei seri problemi legati al maltempo.

I giallorossi si ritroveranno prima in sala video, per poi passare sul manto erboso dell'Imbriani. Tornerà tra i disponibili Luca Caldirola dopo aver scontato la giornata di squalifica, mentre saranno valutate attentamente le condizioni di Tuia e Volta.