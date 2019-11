Benevento al lavoro: differenziato per Volta e Tuia I due centrali difensivi hanno svolto un lavoro in palestra

Il Benevento si è ritrovato questo pomeriggio all'Imbriani per riprendere la preparazione dopo l'importante vittoria ottenuta sul Crotone. Il mirino dei giallorossi è puntato sul Venezia, compagine che affronterà la truppa di Inzaghi sabato pomeriggio sul manto erboso del Penzo. Come di consueto, il tecnico sannita ha diviso il gruppo tra chi è sceso in campo contro il Crotone e chi, invece, ha visto la gara dalla panchina. Per i primi è stato impostato un lavoro defaticante, mentre gli altri hanno svolto un lavoro atletico con partitella finale. Hanno proseguito il lavoro differenziato in palestra i centrali difensivi Tuia e Volta. Nella giornata di domani i giallorossi effettueranno una doppia seduta.