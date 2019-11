Venezia, Modolo: "Con il Benevento la gara più difficile" Il capitano dei lagunari: "Di Inzaghi ho un bel ricordo, proveremo a fargli uno sgambetto"

E' iniziata la settimana che porterà al match tra Venezia e Benevento, in programma sabato al Penzo con fischio d'inizio fissato alle 15. Sul sito ufficiale del club lagunare ha parlato capitan Modolo che si è espresso così in vista del confronto con i sanniti:

“Far punti ad Empoli non è facile, però per come ci siamo espressi credo che il pareggio ci stia un pò stretto, fermo restando che è un buon punto ottenuto su un campo difficile. Ora ci aspetta il Benevento in quella che forse è la partita più difficile del campionato, non solo per la classifica ma anche per le individualità che hanno in rosa. Dovremo prestare molta attenzione ad ogni dettaglio ma non partiamo di certo battuti, cercheremo di fare punti anche contro di loro.”

Modolo ritroverà Inzaghi, tecnico con il quale ha vinto il campionato di serie C:

“Ho un bel ricordo di Inzaghi, abbiamo fatto due stagioni bellissime sia da un punto di vista sportivo che personale, facendomi crescere molto. Sabato arriverà a Venezia da avversario e noi proveremo a fargli uno sgambetto, che sicuramente non andrà ad incidere sul loro campionato ma per noi si tratta di una partita importante, come tutte del resto. Quello che conta alla fine sono i punti in classifica e dovremo lottare in ogni match per portare gli episodi dalla nostra parte, per arrivare alla sosta natalizia con più margine possibile sulla zona playout.”

foto tratta dal sito ufficiale del Venezia