Giudice Sportivo, pesante ammenda per il Benevento Nessun appiedato tra i giallorossi

Si è appena espresso il Giudice Sportivo che ha inflitto ben due ammende al Benevento Calcio. La prima di ben 10mila euro a titolo di responsabilità oggettiva, per avere propri raccattapalle sistematicamente rallentato, nel corso del secondo tempo, la regolare ripresa del giuoco; per avere inoltre una persona, non identificata, ritardato ulteriormente la ripresa del giuoco, al 46° del secondo tempo, frapponendosi tra il pallone e un calciatore del Crotone venendo a contatto con il medesimo.

La seconda di 2mila euro per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, nel proprio settore, fatto esplodere un petardi e acceso due fumogeni.

Sanzionato anche il Crotone di 3mila euro per avere suoi sostenitori, nel corso del secondo tempo, lanciato nel recinto di giuoco due petardi e un fumogeno.

Nessun appiedato in casa giallorossa. Rientra dalla squalifica il centrale difensivo Caldirola.